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Зеленский прибыл в США

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  • 21.12.2022, 22:21
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Зеленский прибыл в США

Опубликованы первые фото.

Президент Украины Владимир Зеленский уже в Вашингтоне (США). Первые фото из поездки он опубликовал в Telegram 21 декабря.

«Сегодня я в Вашингтоне, чтобы поблагодарить американский народ, президента [США Джо Байдена] и Конгресс за столь необходимую поддержку. А также продолжить сотрудничество по приближению нашей победы. Проведу ряд переговоров по укреплению устойчивости и обороноспособности Украины. В частности, с президентом США Джозефом Байденом обсудим двустороннее сотрудничество Украины и Соединенных Штатов Америки», – написал Зеленский.

В следующем году Украина должна вернуть украинский флаг и свободу всей своей земле и людям, написал президент.

По данным телеканала CNN, самолет с Зеленским на борту приземлился на авиабазе Эндрюс.

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