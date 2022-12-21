Британцев призывают не напиваться из-за забастовки врачей скорой помощи 2 21.12.2022, 22:45

Три профсоюза работников скорой помощи прекратят работу на 12 или 24 часа по всей Англии и Уэльсу.

Британские власти посоветовали людям не заниматься контактными видами спорта и не напиваться до беспамятства, поскольку в среду бастуют работники скорой помощи.

Об этом пишет DW.

Три профсоюза работников скорой помощи прекратят работу на 12 или 24 часа по всей Англии и Уэльсу в знак протеста против стагнации заработной платы на фоне растущей инфляции.

Работники пообещали реагировать на вызовы, угрожающие жизни, и около 750 военнослужащих были призваны для вождения машин скорой помощи или помощи с логистикой. Но чиновники предупредили, что система будет находиться под огромной нагрузкой.

Стивен Пауис, директор Национальной службы здравоохранения (NHS) в Англии призвал людей не пить слишком много и не совершать лишних автомобильных поездок во время забастовки, чтобы свести к минимуму количество вызовов скорой помощи.

«Это сезон вечеринок, предрождественский период, так что развлекайтесь, но, конечно, не напивайтесь до такой степени, чтобы закончить ненужным визитом в больницу», - сказал он.

Премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что лучший способ помочь всем работникам — это снизить инфляцию. Он заявил, что двузначное повышение заработной платы работникам государственного сектора только ухудшит инфляцию.

Министр здравоохранения Стив Барклай обвинил профсоюзы работников скорой помощи в том, что они приняли «сознательное решение» «нанести вред» пациентам.

Но Рэйчел Гаррисон, национальный секретарь профсоюза GMB, который представляет работников скорой помощи, назвала эти комментарии «оскорбительными». Она сказала, что работники были «вынуждены» бастовать, «потому что год за годом правительство не прислушивалось к ним».

Напомним, из-за забастовки сотрудников французского оператора железной дороги SNCF сократится количество рейсов в предпраздничную пятницу и рождественские выходные.

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