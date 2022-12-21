Глава МИД Украины Кулеба прибыл в США вместе с Зеленским 21.12.2022, 23:12

Он заявил, что «все будет хорошо!»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 21 декабря прибыл с визитом в Вашингтон (США) вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он заявил в видеообращении, которое опубликовал в Instagram.

«Все будет хорошо! Ни о чем не волнуйтесь. Только вперед, только к освобождению наших территорий, только к победе. Победе Украины и ее союзников, прежде всего – наших верных друзей Соединенных Штатов Америки. Слава Украине», – сказал Кулеба.

Зеленский уже прибыл в Белый дом. У резиденции его встречал президент США Джо Байден с первой леди Джилл Байден.

В 23.30 по Минску состоится совместная пресс-конференция Байдена и Зеленского.

Сегодняшняя поездка – первый зарубежный визит президента Украины после начала полномасштабного российского вторжения. В Белом доме говорили, что Байден пригласил Зеленского в США, потому что развязанная Россией война в Украине «вступила в новую стадию». По словам Байдена, ему с украинским президентом «нужно многое обсудить».

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