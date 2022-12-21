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Из колодца в Добрушском районе достали два трупа

  • 21.12.2022, 23:15
Из колодца в Добрушском районе достали два трупа

Тела мужчин лежали на 4-х метровой глубине.

Тела двух мужчин достали сотрудники МЧС 20 декабря из колодца в Добрушском районе. Об этом сообщает БелТА по информации областного ОСВОД.

Одному из мужчин 51 год, второму - 69. Они лежали на 4-х метровой глубине в заброшенном питьевом колодце в деревне Антоновка. Как они туда попали, устанавливает следствие.

Похожий случай был в феврале 2022 года в Добруше — тогда в колодце умер 50-летний мужчина, отметили в местном ОСВОД.

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