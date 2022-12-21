Байден: Украинцы вдохновляют мир
- 21.12.2022, 23:17
Президент США проводит встречу с Зеленским.
Российский диктатор Владимир Путин продолжает свои попытки использовать зиму в качестве оружия, но население Украины вдохновляет весь мир.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Дженнифер Якобс в Twitter, об этом президент США Джо Байден заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Путин пытается использовать зиму как оружие, но украинский народ продолжает вдохновлять мир», - отметил лидер США.
По его словам, Соединенные Штаты планируют усилить способность Украины защитить себя, в том числе и улучшить противовоздушную оборону с помощью систем ПВО Patriot.