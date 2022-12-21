Байден: Украинцы вдохновляют мир 21.12.2022, 23:17

Джо Байден

Президент США проводит встречу с Зеленским.

Российский диктатор Владимир Путин продолжает свои попытки использовать зиму в качестве оружия, но население Украины вдохновляет весь мир.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Дженнифер Якобс в Twitter, об этом президент США Джо Байден заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Путин пытается использовать зиму как оружие, но украинский народ продолжает вдохновлять мир», - отметил лидер США.

По его словам, Соединенные Штаты планируют усилить способность Украины защитить себя, в том числе и улучшить противовоздушную оборону с помощью систем ПВО Patriot.

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