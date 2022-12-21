В одном из беднейших регионов РФ возникла угроза ЧС из-за нехватки угля 1 21.12.2022, 23:44

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Замерзает родина Шойгу.

В республике Тува возник острейший дефицит топлива, власти запретили вывоз угля за пределы республики, пишет издание «Сибирь.Реалии».

Сейчас в регионе разгар отопительного сезона, поэтому такая острая нехватка угля грозит «возникновением ЧС», сказали на заседании оперативного штаба глава республики Владислав Ховалыг.

Дефицит угля возник из-за «сложной эпидситуации», объяснил он. В регионе в декабре существенно увеличились случаи заболевания гриппом и ОРВИ. Власти даже ввели марочный режим.

«Руководство предприятия ссылается на эпидситуацию. С их слов около 20-30 экскаваторщиков и прочих работников заболели и заменить их некому. В итоге люди чуть ли не сутками стоят в очереди за покупкой топлива», — объяснил дефицит Ховалыг.

«Тувинская горнорудная компания» была вынуждена сократить объемы отгрузки угля на внутренний рынок. В результате Ховалыг запретил отгружать каменный уголь за пределы республики до особого распоряжения. Чиновник назначил приоритетной отгрузку угля топливным складам Тувы.

«Тувинская горнорудная компания» — угольная «дочка» «En+ Group» и крупнейший в регионе налогоплательщик. В 2021 году выручка предприятия составила 1,6 млрд рублей, а чистая прибыль — 222 млн рублей.

«Тувинская горнорудная компания» добывает уголь открытым способом на крупнейшем в Туве Каа-Хемском угольном разрезе и имеет лицензию на разработку Чаданского месторождения каменного угля в республике. Ежегодный объем добычи — около полумиллиона тонн.

Тува — один из самых бедных регионов России. За чертой бедности здесь живет 34,1% населения. Средние доходы населения республики за 2021 год составили 20 110 рублей, следует из данных Минэкономразвития республики.

Уже не первый раз у губернатора Ховалыга возникает недопонимание с руководством «Тувинской горнорудной компании». В 2021 году он жаловался президенту Владимиру Путину на «неподъемные» цены на уголь для населения, писал РБК с его слов.

Тогда при поддержке федерального правительства и Путина удалось договориться о снижении цен для население при условии, что региону выделят квоты на экспорт угля. За их счет компания рассчитывала увеличить чистую прибыль.

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