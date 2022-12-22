«Очень много «500-ых»: россияне массово бросают оружие и отказываются воевать
- 22.12.2022, 0:49
Перехват.
Российские оккупанты, которые воюют против Украины, массово бросают оружие и отказываются служить.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
«У нас очень много «500-ых», очень много... которые, бл*ть, автомат бросил и сказал: «Пошли все нах*й, я не буду дальше служить», - рассказал оккупант.
Также он не понимает, куда девается новая техника, которая предназначается военным на фронт.
Его собеседница предполагает, что всю технику перебрасывают на Херсонское направление.