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«Очень много «500-ых»: россияне массово бросают оружие и отказываются воевать

  • 22.12.2022, 0:49
«Очень много «500-ых»: россияне массово бросают оружие и отказываются воевать

Перехват.

Российские оккупанты, которые воюют против Украины, массово бросают оружие и отказываются служить.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

«У нас очень много «500-ых», очень много... которые, бл*ть, автомат бросил и сказал: «Пошли все нах*й, я не буду дальше служить», - рассказал оккупант.

Также он не понимает, куда девается новая техника, которая предназначается военным на фронт.

Его собеседница предполагает, что всю технику перебрасывают на Херсонское направление.

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