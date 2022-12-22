Власти США опасались покушения на Зеленского во время его визита в Вашингтон 22.12.2022, 1:21

1,144

Визит хранился в секрете.

В США усилили меры безопасности во время визита Владимира Зеленского. Власти Штатов опасались, что Россия может предпринять попытку покушения на президента Украины, пишет CNN со ссылкой на источник, близкого к украинскому лидеру.

Из-за рисков покушения визит Зеленского в Вашингтон хранился в секрете до последнего момента, сказал собеседник издания. Высокопоставленные чиновники правительства, а также сотрудники посольства Украины не были проинформированы о поездке президента в США.

Чтобы позволить украинскому президенту совершить краткосрочную поездку в США, власти просчитали все возможные риски, в том числе и возможную угрозу военной ситуации в стране, сказал собеседник CNN. Он добавил, что график Зеленского был согласован с Белым домом.

Зеленский впервые с начала войны в Украине покинул страну. Он не хотел уезжать без гарантий, что его визит принесет реальную пользу, отмечает собеседник издания. Зеленский согласился только после того, администрации Байдена подтвердила планы отправить Украине новый пакет оборонной помощи.

Перед приездам Зеленского Госдепартамент США объявил, что Белый дом и Пентагон отправят Украине военную помощь на $1,85 млрд. В пакет войдут в том числе современные системы противоракетной обороны Patriot. По словам источника CNN, Зеленский расценил это как серьезный сдвиг в отношениях между двумя союзниками.

Самолет Владимира Зеленского приземлился в Вашингтоне вечером, 21 декабря. Он встретился с Байденом в Белом доме. Президент США в разговоре с Зеленским сказал, что Штаты хотят добиться «справедливого мира» для Украины. По его словам, украинцы в этой войне «вдохновляют весь мир». Байден обещал продолжать поддерживать «великий народ Украины».

Зеленский ответил, что «всем сердцем ценит» поддержку США.

Ожидается, что после встречи с Байденом, Зеленский выступит с речью в Конгрессе, писал Axios. Для этого полиция в Вашингтоне усилила меры безопасности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».