Генсек НАТО Йенс Столтенберг может возглавить МВФ 22.12.2022, 3:32

Йенс Столтенберг

Он может получить новую должность в 2024 году.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг может стать исполнительным директором Международного валютного фонда, недавно одобрившего новую мониторинговую программу для Украины, сообщает норвежский телеканал TV2.

Столтенберг занимает должность генсека НАТО уже очень долго – с 2014 года. По истечении действующего договора он может возглавить МВФ.

«США хотят, чтобы Столтенберг стал исполнительным директором Международного валютного фонда», – приводит TV2 слова источника из НАТО.

При этом сейчас директором МВФ является представительница Болгарии Кристалина Георгиева, контракт которой действует до 2024 года.

Телеканал добавляет, что у НАТО нет очевидного кандидата на должность нового генсека. Ссылаясь на источники из Альянса, TV2 утверждает, что существует несколько кандидатов в замену Столтенбергу: это может быть и премьер Нидерландов Марк Рютте, и премьер Испании Педро Санчес. При этом решение будет зависеть в том числе от результатов выборов в этих странах. Выборы в Испании пройдут в 2023 году, а в Нидерландах – в 2024 году.

Также рассматривается премьер Эстонии Кая Каллас. Но вероятность ее назначения невысока из-за «ее бескомпромиссности по отношению к России». Заменить Столтенберга может и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, но на данный момент она не хочет покидать свой пост.

Норвежский телеканал также отметил, что решающее влияние на то, кто возглавит НАТО, окажут США.

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