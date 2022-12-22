Зеленский передал Байдену награду от бойца ВСУ из Бахмута 22.12.2022, 4:14

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Президент Украины также передал письмо от капитана батареи HIMARS.

Президент Владимир Зеленский передал президенту США Джо Байдену награду от военнослужащего Вооруженных Сил Украины. Это произошло во время общения президентов в Овальном кабинете.

Зеленский вручил Байдену награду от бойца, капитана батареи HIMARS, который воюет в Бахмуте.

«Один настоящий герой, капитан, попросил меня передать его награду президенту Байдену, – сказал Зеленский. – Он очень смелый, и он сказал: «Дайте это очень храброму президенту. И я хочу дать это вам».

«Незаслуженно, но очень ценно, спасибо», – сказал Байден.

Президент также передал Байдену письмо от этого военного.

Президент США спросил, как зовут этого бойца.

«Павло», – ответил Зеленский.

Байден поблагодарил Зеленского и сказал, что взамен отправит украинскому капитану командную монету США.

«Ну, у нас здесь есть традиция, и я передам ее ему. Мой сын, который воевал в Ираке, у них есть так называемая командная монета», – сказал президент США и повторил, что награда от бойца ВСУ – большая честь для него.

Зеленский передал Байдену слова капитана ВСУ о том, что HIMARS спасли много жизней украинцев.

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