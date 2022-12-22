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Зеленский передал Байдену награду от бойца ВСУ из Бахмута

  • 22.12.2022, 4:14
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Зеленский передал Байдену награду от бойца ВСУ из Бахмута

Президент Украины также передал письмо от капитана батареи HIMARS.

Президент Владимир Зеленский передал президенту США Джо Байдену награду от военнослужащего Вооруженных Сил Украины. Это произошло во время общения президентов в Овальном кабинете.

Зеленский вручил Байдену награду от бойца, капитана батареи HIMARS, который воюет в Бахмуте.

«Один настоящий герой, капитан, попросил меня передать его награду президенту Байдену, – сказал Зеленский. – Он очень смелый, и он сказал: «Дайте это очень храброму президенту. И я хочу дать это вам».

«Незаслуженно, но очень ценно, спасибо», – сказал Байден.

Президент также передал Байдену письмо от этого военного.

Президент США спросил, как зовут этого бойца.

«Павло», – ответил Зеленский.

Байден поблагодарил Зеленского и сказал, что взамен отправит украинскому капитану командную монету США.

«Ну, у нас здесь есть традиция, и я передам ее ему. Мой сын, который воевал в Ираке, у них есть так называемая командная монета», – сказал президент США и повторил, что награда от бойца ВСУ – большая честь для него.

Зеленский передал Байдену слова капитана ВСУ о том, что HIMARS спасли много жизней украинцев.

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