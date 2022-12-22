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Зеленский встретился с Пелоси перед выступлением в Конгрессе США

  • 22.12.2022, 8:05
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Зеленский встретился с Пелоси перед выступлением в Конгрессе США
фото: Офис президента

Опубликовано видео.

Перед выступлением в Конгрессе США президент Украины Владимир Зеленский встретился со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, обнародованное на YouTube-канале американского политика.

Они пообщались с журналистами в стенах Капитолия.

«Мы собрались сегодня, чтобы приветствовать смелого президента Зеленского, чтобы воздать хвалу не только ему, но и мужественному, объединенному народу Украины за то, что они делают для защиты демократии», - сказала Пелоси.

Спикер отметила, что весь Конгресс, демократы и республиканцы, Палата представителей и Сенат с нетерпением ждут речи.

В свою очередь Зеленский указал, что он второй раз в Капитолии и в последний раз был перед российским вторжением в Украину.

«Что я могу сказать? Другое, другое ощущение, как другая история, как другая жизнь. Но все равно в этой жизни очень важен Конгресс США, это большой друг Украины, украинского народа, действительно свободы, свободы украинцев. И большое вам спасибо. Вы поддержали нас в финансовой помощи», - добавил глава государства.

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