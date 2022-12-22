Зеленский выступил в Конгрессе США 12 22.12.2022, 8:17

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фото: EPA

Полный текст исторической речи президента Украины.

В среду, 21 декабря, президент Украины Владимир Зеленский посетил США и выступил с вдохновляющей речью перед обеими палатами американского парламента. Конгрессмены стоя приветствовали его аплодисментами несколько минут подряд.

«Украинцы победили — и это дает нам смелость, которой увлекается мир. Американцы победили — и потому вам удалось объединить глобальное сообщество ради защиты свободы и международных правил. Европейцы победили — вот почему Европа сейчас наиболее сильна и независимая, чем когда-либо в своей истори», — заявил президент Украины.

фото: EPA

«Именно мы должны победить Кремль на поле битвы. Это битва не только за землю, за ту или иную часть Европы. Это битва не только за жизнь, свободу и безопасность людей — украинцев или любого другого народа, который Россия стремится покорить. Это битва за то, в каком мире будут жить наши дети и внуки и их дети и внуки», — сказал Зеленский.

фото: EPA

По словам Зеленского, «это сражение нельзя заморозить или отложить. Его нельзя игнорировать, надеясь, что океан или что-то остальное защитят сами по себе. От Соединенных Штатов и до Европы, от Латинской Америки и до Африки, от Китая и в Австралию — мир слишком взаимосвязан, чтобы кто-то один мог остаться где-то в стороне — и одновременно с этим в безопасности, когда продолжается такая битва».

В следующем году, сказал Зеленский, настанет время, когда украинская смелость и американская решимость должны гарантировать будущее нашей с вами свободы.

Он упомянул Бахмут, который российские войска штурмуют постоянно.

«Но украинский Донбасс стоит. Российская армия использует против Бахмута и других наших городов на передовой все, что может. Преимущество оккупантов в артиллерии очень ощутимо. У них в разы 3 больше снарядов, чем у нас. Они используют в раза больше ракет и авиации, чем мы когда-либо имели. Но наши Силы обороны стоят», — сказал президент Украины, добавив, что «Украина стоит и никогда не сдастся!»

«Мы нуждаемся в вашей помощи, чтобы не просто стоять в таких боях, а чтобы переломить их. Чтобы победить на поле битвы. Нам нужно больше артиллерии в следующем году, пушек и снарядов — чтобы Бахмут был не только крепостью, которая перемалывает русскую армию, а чтобы — как битва при Саратоге — борьба за Бахмут изменила ход и нашей войны за независимость», — сказал президент.

фото: EPA

«Иранские убийственные дроны, идущие из России сотнями, стали угрозой нашей критической инфраструктуре. Так один террорист нашел другого. Чтобы воевать против свободного мира… И это вопрос времени — когда они ударят по другим вашим союзникам, если мы не остановим их сейчас», — сказал он.

Украина, отметил Зеленский, никогда не просила и не просит, чтобы американские солдаты воевали на нашей земле вместо нас.

«Но управлять современными американскими танками и самолетами могут украинские солдаты. Так что ваша поддержка — критически важна. Как и финансовая помощь — будет правильным и своевременным предоставить финансовый пакет на 2023 год», — сказал президент Украины.

Зеленский также напомнил о Формуле мира, предложенной Украиной.

«Каждый из вас, уважаемые члены Конгресса, может способствовать ее реализации. Чтобы лидерство Америки оставалось бесспорным. Вы можете усиливать санкции так, чтобы вынудить Россию ощущать, насколько разрушительна ее агрессия. В ваших же силах — помочь нам привлечь к ответственности всех, кто развязал эту непровоцированную и незаконную войну», — сказал президент Украины.

«Через два дня мы будем праздновать Рождество. Возможно, при свечах. Не потому, что так сентиментальнее. А потому, что не будет света. Прямо сейчас как следствие российских ударов больше десяти миллионов человек в Украине — без электричества. Миллионы — без тепла и воды. И мы не жалуемся. Мы не смотрим — кому легче», — сказал он.

«Мы пройдем свою войну за независимость. Мы встретим это Рождество — и если не будет электричества, свет нашей веры в себя все равно не угаснет. Если будут российские ракеты — мы сделаем все, что можем, чтобы защититься. Если будут иранские дроны, и нашим людям придется идти в бомбоубежище в вечер перед Рождеством — украинцы и там сядут за праздничный стол и поддержат друг друга. И мы услышим миллионы голосов украинцев, которые все желать одного — победы!», — заявил Зеленский.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский отправился с неанонсированной поездкой в США, которая стала первым его визитом за границу с начала развязанной Россией полномасштабной войны. В среду, 21 декабря, он выступил в Конгрессе США и встретился с американским лидером Джо Байденом.

21 декабря Белый дом подтвердил предоставление Украине систем Patriot — их передадут в рамках нового военного пакета помощи почти на $2 миллиарда.

Госбюджет США на 2023 год финансовый год предусматривает почти $45 миллиардов в помощь Украине и странам-союзникам НАТО.

Около $9 миллиардов из этих средств пойдут украинским военным на разные нужды, включая обучение, вооружение, материально-техническое обеспечение и зарплату.

Кроме того, США предоставит $13 миллиардов в экономическую поддержку украинскому правительству.

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