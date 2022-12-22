«Ник и Майк»: Лукашенко нанесена смертельная рана 7 22.12.2022, 8:23

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фото: getty images

Во «дворце» — ощущение кризиса.

Смертельная рана нанесена Лукашенко. Все дальнейшие события говорят исключительно о том, что ошибки совершаются из-за слабости и ощущения конца. Самолет, миграционный кризис, военная риторика – это все из-за ощущения беспомощности, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Уверены, в 2010 году синепал не сделал бы и десятой доли тех ошибок, которые он позволил себе после 2020 года. Тогда он был уверен, что «пересидит» и Меркель, и других европейских политиков. Сейчас такой уверенности нет. Война сжала время еще больше. Теперь в воронку, которая выбросит синепала на свалку история, затягивает еще и гопник с Лиговки.

Во дворце ощущение кризиса, из которого нужно срочно искать выход. В ход готовы запустить «фокусы», которые уже не раз использовались на практике.

Пробные шары уже запущены. «Экспертные» и «политические» встречи. Розыгрыши «сценариев будущего».

Альтернатива - полномасштабное участие в войне и полный проигрыш.

Обсуждать можно все, что можно продать Западу и даже Украине. Зерновые сделки. Транзит. Вывод российских баз. Амнистия. Проведение выборов с допуском части бывших оппонентов.

За кадром, правда, остаётся главное: все предыдущие договоренности заканчивались печально для их участников. Но на грабли можно наступить и в пятый, и в десятый раз. Нет сценариев игры с шулером, при которых можно выиграть. Для хунты главное - время и власть. Ну, и деньги. Все остальное не имеет значения.

Часики тикают и пробных шаров будет становиться все больше.

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