«Откладываем на покупку дома деньги, которые остаются от развлечений и путешествий» 4 22.12.2022, 8:44

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Белорусы рассказали о своих доходах и тратах в Польше, Израиле, Германии и других странах.

Пропаганда пытается отвлечь белорусов от резко упавшего уровня жизни сказками про то, как «плохо живется» всем странам вокруг. Вот только, при ближайшем рассмотрении, оказывается, что беларусы везде в мире живут хорошо. Везде, кроме, собственно, Беларуси, захваченной бандой лукашистов.

Белорусы рассказали телеграм-каналу БГМ о своих доходах и тратах в разных странах.

«Живу в Польше почти два года в небольшом городке. С семьей. Зарабатываю 6-7 тыс. злотых нетто. У жены зарплата 4600 и еще 500+ на ребенка. Стоимость жилья с коммунальными и отоплением 1800 зл. Жилье - старый таунхаус, с минимальным ремонтом, три спальни и салон-кухня. На мобильные и домашний интернет в месяц 165 злотых. Топливо для двух машин (газ) около 600 зл. в месяц. На питание (ни в чем себе не отказывая) около 2000 в месяц. Выходит, что зарплата жены идет на проживание и аренду. Откладываем на покупку дома остальные, которые остаются от развлечений и путешествий. И да, еще около 500 злотых в месяц переводим на помощь белорусам или украинцам».

«Уехала вынуждено в Израиль. Языков не знаю, ни иврита, ни английского. Поэтому одна из возможных работ тут для таких как я, это никаен или уборка. Работаю сама на себя, наработала клиентов по уборки квартир и домов. Сама формирую для себя график работы. Зарабатываю 12000 шекелей в месяц при курсу доллара 3.47. т.е. 100 $ это 347 шекелей. Соответственно 12 тыс. шекелей это 3.458$ в месяц. Уборщицей, друзья, я зарабатываю такие деньги, которых за всю жизнь имея два высших образования, никогда не зарабатывала в Беларуси и даже в Москве. Покупаю себе все что душа захочет, кушаю красную рыбу почти каждый день , фрукты разные и даже такие, которых ни разу в жизни не видела даже в интернете. Снимаю квартиру, хожу к косметологу каждую неделю, езжу на экскурсии каждый месяц, и еще откладываю 1000-1500 в месяц. Вот такая жизнь за границей нашей родины Беларусь. Очень жаль, что нашу страну превратили в концлагерь. Тут в Израиле все очень любят белорусов. Мы очень талантливый и добрый народ. Но вот именно, потому что, добрый, и не можем, пока, справиться с ОПГ во власти».

«Про стоимость жизни в Германии. На двоих с мужем получаем около 4000 евро - он работает, я получаю стипендию в магистратуре. На жилье уходит 1000 вместе с коммуналкой. Муж платит 400 евро в месяц за лизинг служебного автомобиля. На еду уходит примерно 900 евро в месяц на двоих. 300 евро на медицинскую страховку. Десять процентов откладываем, остальное тратим на что угодно - одежду, технику, откладываем на поездки».

«Живу в Китае. Работаю учителем в частной школе уже более 4-х лет. В РБ был учителем английского 1-й категории. Зарплата стала выше в 6-7 раз в долларовом выражении. Условия работы также в разы лучше. Расходы: жилье - дают бесплатно, коммуналка - 2-3% от ЗП, еда на месяц - около 15-20% на двоих, при условии продуктов хорошего качества и походов в заведения покушать, остальные расходы и развлечения около 15% от ЗП. Итого: половина моей ЗП уходит на полный быт двоих взрослых людей, чистыми остается 50% моей и вся ЗП супруги. Китай, после РБ, как пропасть в 50 лет развития».

«Нидерланды, программист доход после налогов 6040 евро. Работы много. Откладываю стабильно половину».

«Бельгия - з.п. около 2000 eur + множество бонусов (meal vouchers, 13ая з.п. (1000-1300 eur), отпускные (около 3500 eur раз в год), помощь оплаты дорожающих коммуналок в зависимости от места проживания и.т.п.). Аренда + коммунальные платежи ~1100-1200 eur (делим на двоих). Тепло, уютно, по отпускам теплые страны».

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