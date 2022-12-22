В Беларуси мобилизуют мужчин прямо в автобусах 9 22.12.2022, 8:53

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Военкоматы принялись за всех граждан в возрасте от 18 до 60 лет.

Военкомат Минской области разослал в автопарки свои «филькины грамоты» — бумаги с требованием всем мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет явиться для «уточнения учетных данных».

Об этом сообщает «Беларусь за МКАДом».

«Вот такое я сегодня увидел в городском автобусе. Ни штампа, ни исходящих данных на бумажке нет, скоро уже будут от руки писать на клочке бумажки. Очень удивлюсь, если после таких призывов кто-то надумает добровольно пойти в военкомат», — делится впечатлениями от увиденного житель Борисова.

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