Три колонны военной техники РФ выдвинулись с полигонов Беларуси к украинской границе 9 22.12.2022, 9:05

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Пока затруднительно определить их конечную цель прибытия.

Зафиксированы три колонны техники РФ, выдвинувшиеся из полигонов Беларуси, где находятся полевые лагеря российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусские мониторинговые группы.

По их информации на вечер 21 декабря, было зафиксировано передвижение колонн военной техники РФ. Три колонны выдвинулись с полигонов Беларуси, где находятся полевые лагеря российских военных: «Лосвидо» и «Лепельский» (Витебская область), а также «Обуз-Лесновский» (Брестская область).

Первая колонна: 18 грузовиков «Урал» и 5 топливозаправщиков.

Вторая колонна: 24 грузовика «Урал», 10 БТР-82А (на одном из БТР был флаг СССР).

Третья колонна: не менее 10 тентовых грузовиков «Урал».

Вчера сообщаллсь об активизации перемещений эшелонов с бронетехникой Вооруженных сил России с мест временной дислокации на полигонах ВС РБ в южные регионы Беларуси.

Вчерашние перемещения по железнодорожному транспорту и зафиксированные сегодня колонны военной техники являются взаимосвязанными событиями.

Подчеркнуто, что вчера отмечалась переброска преимущественно гусеничной бронетехники (танков и БМП), сегодня - грузовых автомобилей и колесных БТР.

По имеющейся информации можно заключить, что Россия осуществляет меры по накоплению своих сил в приграничных с Украиной регионах Беларуси. Однако из-за быстрой смены планов перемещений российских военных пока затруднительно определить новые места сосредоточения армии РФ.

Допускается два варианта развития событий:

Вооруженные силы России опрокидывают технику в южные регионы Беларуси для проведения учений.

Подразделения ВС РФ перемещаются с полигонов в северной и центральной части Беларуси ближе к границе с Украиной для проведения новой наступательной операции.

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