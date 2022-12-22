Блогер Паук потроллил духовника Лукашенко и прокуроров

Блогер Паук потроллил духовника Лукашенко и прокуроров1
- 22.12.2022, 9:24
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Диалоги получились эпические.
В своем новом ролике блогер Андрей Паук с молотком для отбивания мяса в руке выносит шутливые приговоры духовнику Лукашенко протоиерею Федору Повному и прокурорам. Диалоги с некоторыми получились эпические.
В видео, которое вышло на ютуб-канале Bеlsаt Life, блогер появляется в одежде, похожей на судебную мантию. Назначенный судья первой категории — называет он себя.
Сначала звонит Федору Повному.
— Бог в помощь, Федор Петрович.
— Аналогично.
— Скажите, как будете оправдываться перед судом?
— Ну только если Божьим.
— Именно Бог прислал меня наказать вас за то пустословие, что вы несете.
— Спасибо, это не по адресу, — кладет Повный трубку.
После Паук в прямом эфире обзванивает прокурорских сотрудников, спрашивает, будут ли они оправдываться за службу Лукашенко, и выносит шутливые приговоры.
— Скажите, как будете оправдываться перед судом? — спрашивает Паук первого заместителя прокурора Гродненской области.
— Ну, в зависимости от обстоятельств.
— Власть захвачена в Республике Беларусь, вы защищаете эту власть.
— Так что?
— Как будете оправдываться? Сколько мне вам давать лет?
— Ну, это ваше дело.
— Давайте я вам пять дам с конфискацией.
— Согласен.
Некоторые на блогера реагировали раздраженно.
— А ты вообще кто такой? — спрашивает государственный обвинитель на том конце провода.
— Судья Андрей Владимирович Паук.
— Судья… придурок ты, б***ь, а не судья.
— А ну извинись (собеседник кладет трубку). 10 лет строгого режима с конфискаций имущества. А за неуважение к суду еще 2 месяца карательных работ в ОАО «Некрашинский».
Кто-то из прокуроров узнавал Паука и сразу бросал трубку. Один, кажется, составлял докладную записку во время разговора.
— Что можете сказать в свое оправдание? — спрашивает Паук из очередного прокурора.
— Так я хотел бы не по телефону, может быть лично с вами встретиться.
— Суд идет заочно, мы вам позвонили, сейчас мы вас готовы выслушать.
— Вы — это кто?
— Андрей Владимирович Паук и присяжные.
— А присяжные там кто?
— Зрители и подписчики нашего канала.
— Что вы еще мне скажете?
— Присуждаю вам 5 лет строгого режима с конфискацией имущества.
— Когда начинать отбывать наказание?
— Через какое-то время, когда мы придем к власти.
Были и те, кто просто шутил в ответ.
— Сколько вам лет присудить? — звонит Паук.
— Сколько не жалко.
— 5 строгого режима достаточно с конфискацией?
— Да ну, вы что, не исправлюсь. Больше нужно.
— Больше нужно? 10. Нормально?
— Да ну что, не стесняйтесь.
— 15? Да вы смелый человек.
— Ну ладно, некогда мне с вами балагурить, будьте здоровы.