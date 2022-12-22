Блогер Паук потроллил духовника Лукашенко и прокуроров 1 22.12.2022, 9:24

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Диалоги получились эпические.

В своем новом ролике блогер Андрей Паук с молотком для отбивания мяса в руке выносит шутливые приговоры духовнику Лукашенко протоиерею Федору Повному и прокурорам. Диалоги с некоторыми получились эпические.

В видео, которое вышло на ютуб-канале Bеlsаt Life, блогер появляется в одежде, похожей на судебную мантию. Назначенный судья первой категории — называет он себя.

Сначала звонит Федору Повному.

— Бог в помощь, Федор Петрович.

— Аналогично.

— Скажите, как будете оправдываться перед судом?

— Ну только если Божьим.

— Именно Бог прислал меня наказать вас за то пустословие, что вы несете.

— Спасибо, это не по адресу, — кладет Повный трубку.

После Паук в прямом эфире обзванивает прокурорских сотрудников, спрашивает, будут ли они оправдываться за службу Лукашенко, и выносит шутливые приговоры.

— Скажите, как будете оправдываться перед судом? — спрашивает Паук первого заместителя прокурора Гродненской области.

— Ну, в зависимости от обстоятельств.

— Власть захвачена в Республике Беларусь, вы защищаете эту власть.

— Так что?

— Как будете оправдываться? Сколько мне вам давать лет?

— Ну, это ваше дело.

— Давайте я вам пять дам с конфискацией.

— Согласен.

Некоторые на блогера реагировали раздраженно.

— А ты вообще кто такой? — спрашивает государственный обвинитель на том конце провода.

— Судья Андрей Владимирович Паук.

— Судья… придурок ты, б***ь, а не судья.

— А ну извинись (собеседник кладет трубку). 10 лет строгого режима с конфискаций имущества. А за неуважение к суду еще 2 месяца карательных работ в ОАО «Некрашинский».

Кто-то из прокуроров узнавал Паука и сразу бросал трубку. Один, кажется, составлял докладную записку во время разговора.

— Что можете сказать в свое оправдание? — спрашивает Паук из очередного прокурора.

— Так я хотел бы не по телефону, может быть лично с вами встретиться.

— Суд идет заочно, мы вам позвонили, сейчас мы вас готовы выслушать.

— Вы — это кто?

— Андрей Владимирович Паук и присяжные.

— А присяжные там кто?

— Зрители и подписчики нашего канала.

— Что вы еще мне скажете?

— Присуждаю вам 5 лет строгого режима с конфискацией имущества.

— Когда начинать отбывать наказание?

— Через какое-то время, когда мы придем к власти.

Были и те, кто просто шутил в ответ.

— Сколько вам лет присудить? — звонит Паук.

— Сколько не жалко.

— 5 строгого режима достаточно с конфискацией?

— Да ну, вы что, не исправлюсь. Больше нужно.

— Больше нужно? 10. Нормально?

— Да ну что, не стесняйтесь.

— 15? Да вы смелый человек.

— Ну ладно, некогда мне с вами балагурить, будьте здоровы.

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