Дорога в страну Оз: ученые сделали необычное открытие в озере на Гавайях
- 22.12.2022, 9:38
Уникальное явление случайно обнаружило исследовательское судно «Наутилус».
Исследовательская подводная лодка «Наутилус» сделала фото засохшей вулканической лавы, похожей на кирпичную кладку, на дне озера в Национальном морском парке Папаханаумокуакеа, пишет techno.nv.ua.
Необычный ландшафт случайно обнаружило исследовательское судно «Наутилус» в начале этого года во время обследования хребта Лилиуокалани на Гавайях.
Находка похожа на дорогу, вымощенную желтым кирпичом, что сразу навевает на мысли о сказочной стране Оз.
Увидев необычное явление, исследователи поначалу не смогли сдержать восхищенные возгласы.
«Это дорога в Атлантиду», — заявил один из них.
«Дорога из желтого кирпича?» — удивленно поинтересовался другой голос.
«Это странно», — добавил еще один член команды.