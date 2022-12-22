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Дорога в страну Оз: ученые сделали необычное открытие в озере на Гавайях

  • 22.12.2022, 9:38
Дорога в страну Оз: ученые сделали необычное открытие в озере на Гавайях

Уникальное явление случайно обнаружило исследовательское судно «Наутилус».

Исследовательская подводная лодка «Наутилус» сделала фото засохшей вулканической лавы, похожей на кирпичную кладку, на дне озера в Национальном морском парке Папаханаумокуакеа, пишет techno.nv.ua.

Необычный ландшафт случайно обнаружило исследовательское судно «Наутилус» в начале этого года во время обследования хребта Лилиуокалани на Гавайях.

Находка похожа на дорогу, вымощенную желтым кирпичом, что сразу навевает на мысли о сказочной стране Оз.

Увидев необычное явление, исследователи поначалу не смогли сдержать восхищенные возгласы.

«Это дорога в Атлантиду», — заявил один из них.

«Дорога из желтого кирпича?» — удивленно поинтересовался другой голос.

«Это странно», — добавил еще один член команды.

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