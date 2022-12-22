Зеленский - Конгрессу США: В следующем году будет поворотный момент
- 22.12.2022, 9:47
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Его обеспечат два фактора.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий 2023 будет поворотным для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины в Конгрессе США.
«В следующем году будет поворотный момент. Я знаю. Этот момент, когда храбрость Украины и решительность американцев обеспечит свободу людей, отстаивающих свои ценности», - подчеркнул президент Украины.
Он добавил, что перед тем как приехать в США, он был на фронте, на Востоке Украины.
Отметим, что перед выступлением конгрессмены несколько минут рукоплескали Владимиру Зеленскому стоя.