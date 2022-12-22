Зеленский - Конгрессу США: В следующем году будет поворотный момент 22.12.2022, 9:47

2,850

Владимир Зеленский

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Его обеспечат два фактора.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий 2023 будет поворотным для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины в Конгрессе США.

«В следующем году будет поворотный момент. Я знаю. Этот момент, когда храбрость Украины и решительность американцев обеспечит свободу людей, отстаивающих свои ценности», - подчеркнул президент Украины.

Он добавил, что перед тем как приехать в США, он был на фронте, на Востоке Украины.

Отметим, что перед выступлением конгрессмены несколько минут рукоплескали Владимиру Зеленскому стоя.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».