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Гиркин предостерег Путина от нового вторжения из Беларуси

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  • 22.12.2022, 9:48
  • 10,928
Гиркин предостерег Путина от нового вторжения из Беларуси

ВСУ не сидят сложа руки.

Слухи о том, что РФ готовит новое вторжение на Север Украины с территории Беларуси, не порадовали военного преступника Игоря Гиркина (Стрелкова). Он ожидает нового грандиозного провала.

С красноречивым постом по этому поводу Стрелков выступил на своем канале в Telegram.

Он отметил, что данное направление было очень перспективным в феврале этого года, когда российская армия предприняла первую попытку наступления. Тогда на руку России работал эффект неожиданности и общий хаос.

Несмотря на это, у оккупантов ничего не получилось - наступающие войска были разгромлены, а ее остаткам пришлось спасаться бегством, оставляя всю северную часть Украины.

«Сейчас пробиваться через лесисто-болотистую местность в случае «повторного захода» почти неизбежно будет значительно тяжелее - противник тоже не сидит сложа руки и готовится к обороне», - написал Стрелков.

Он признался, что вообще не ожидает в обозримом будущем крупномасштабного наступления российской армии в Украине. Причины он озвучивать не стал, так как ранее об этом уже достаточно много говорил.

Диверсант считает, что российская армия окончательно перешла к стратегии обороны в Украине. По его мнению, главная цель Кремля - удержать захваченные территории, так как новые захватить сил нет.

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