«Поездка стоила в четыре раза дороже» 9 22.12.2022, 9:59

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Минчанина разозлили коэффициенты такси и он провел расследование.

Если вы часто ездите на такси по одному и тому же маршруту, то наверняка привыкли к определенному диапазону цен и сразу замечаете, когда действует повышенный коэффициент. Какова ваша реакция? Спокойно вызываете машину или ждете, пока спрос упадет, а цена выровняется? Читатель Onliner решил подождать, а заодно помониторить, как будет меняться стоимость его предполагаемой поездки.

— Ни для кого уже не секрет, что в последние недели выловить машину «Яндекс Go» без повышенного спроса почти нереально. В ночь с 16 на 17 декабря я был в гостях, позволил себе засидеться с мыслью о том, что смогу уехать на такси в любой момент. Когда дело подошло к выбору между тем, чтобы остаться, и тем, чтобы уехать домой, я открыл приложение и несколько обалдел: поездка, которая без повышенного спроса стоит 6−6,5 рубля, теперь стоила в четыре раза дороже. Я на зарплату не жалуюсь, но как-то сам факт такой накрутки и наличие альтернативы разбудили мою внутреннюю жабу, — рассказал минчанин.

Он решил дождаться, когда стоимость упадет.

— Вот только все вышло совсем наоборот: за последующие 50 минут я стал свидетелем крайне интересного ценообразования: последовательно были взяты новые рекорды в виде 30 и почти 35 рублей за 15-минутную поездку по городу. Причем цена умудрялась скакать по 4−5 рублей в ту или иную сторону в течение буквально 10 секунд, — описывает наш читатель.

Он попытался отследить закономерность и, как ему показалось, нашел ее в том, что цена повышалась тогда же, когда увеличивалось время подачи, то есть, как ему показалось, чем дальше ехать водителю за своим пассажиром, тем дороже обойдется поездка.

— Почему это влияет на цену, для меня до сих пор загадка. Мне отчего-то кажется, что клиент должен платить за саму поездку, а не за путь водителя до него. Чего тогда так мало насчитали? Водитель, можно сказать, весь день ко мне стремился и ехал, можно и рублей 200 запросить за поездку в таком случае. И особенно забавно слушать очередного бедного водителя сервиса, который жалуется на то, как он мало тут получает и его буквально обдирают, — считает пассажир.

Жалобу минчанина прокомментировали в пресс-службе «Яндекс Go».

— Сами тарифы, из которых складывается цена всей поездки, не менялись. Однако стоит учитывать, что на итоговую цену влияют не только тарифы, но и другие факторы: например, объем спроса на поездки, количество свободных машин на линии, расстояние и длительность поездки. Чем дольше длится поездка, тем она дороже, а сейчас в утренний и вечерний час пик из-за пробок и заснеженных дорог скорость движения автомобилей в целом ниже, — пояснили в «Яндекс Go».

У традиционных служб такси повышающего коэффициента не было. Правда, можно было прождать освободившуюся машину действительно долго, а в отдельные периоды — ближе к Новому году, к примеру, — не дождаться вовсе. И когда агрегаторы «заходили» на рынок, это было одним из аргументов: да, стоимость может возрасти, зато всегда будет водитель, готовый выполнить заказ.

— Во время снегопада и плохой погоды число желающих поехать на такси многократно увеличивается. При этом количество активных водителей уменьшается — при такой дорожной ситуации не все могут выйти на линию. Чтобы привлечь больше водителей, в сервисе периодически действует повышающий коэффициент. Это временная мера, которая позволяет уехать на такси тем, кому это нужно срочно. Поэтому стоимость поездки по одному и то же маршруту в разное время может различаться, — продолжили в пресс-службе «Яндекс Go».

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