«Прилет» в разгар застолья: стали известны детали ранения Рогозина в Донецке

«Прилет» в разгар застолья: стали известны детали ранения Рогозина в Донецке12
- 22.12.2022, 10:04
- 11,262
Появились первые фото и видео из ресторана «Шеш-Беш».
Появились первые фото и видео из ресторана «Шеш-Беш» в оккупированном Донецке, где получил ранение скандальный экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. По предварительным данным, бывший чиновник праздновал день рождения. Его поздравили праздничным «прилетом».
Как сообщает российский телеграм-канал «База», вместе с Рогозиным ранение получил еще один бывший топ-чиновник «Роскосмоса» Артем Мельников. До недавнего времени он руководил службой внутреннего аудита в госкорпорации, но его уволили вскоре после прихода нового главы «Роскосмоса».
Российские СМИ сообщают, что погибло по меньшей мере два гостя опального политика. На кадрах с места происшествия видно, что снаряд прилетел в ресторан в разгар застолья. Здание пострадало, на полу лежит одно тело.
Ранение Рогозина: что известно
Вечером 21 декабря росСМИ сообщили, что экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин получил ранение при взрыве в оккупированном Донецке. Чиновник праздновал свой день рождения в донецком гостинично-ресторанном комплексе «Шеш-Беш».
Бывший глава «Роскосмоса» получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра. По уточненным данным, всего во время обстрела ресторана погибли 2 человека, еще 5 ранены.
Кроме того, есть информация о том, что в ресторане также был ранен «председатель правительства» так называемой «ДНР» Виталий Хоценко. Его телохранитель умер. В обстреле пропагандисты обвинили Украину.