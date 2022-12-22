«Прилет» в разгар застолья: стали известны детали ранения Рогозина в Донецке 12 22.12.2022, 10:04

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Появились первые фото и видео из ресторана «Шеш-Беш».

Появились первые фото и видео из ресторана «Шеш-Беш» в оккупированном Донецке, где получил ранение скандальный экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. По предварительным данным, бывший чиновник праздновал день рождения. Его поздравили праздничным «прилетом».

Как сообщает российский телеграм-канал «База», вместе с Рогозиным ранение получил еще один бывший топ-чиновник «Роскосмоса» Артем Мельников. До недавнего времени он руководил службой внутреннего аудита в госкорпорации, но его уволили вскоре после прихода нового главы «Роскосмоса».

Артем Мельников / фото"База"

Российские СМИ сообщают, что погибло по меньшей мере два гостя опального политика. На кадрах с места происшествия видно, что снаряд прилетел в ресторан в разгар застолья. Здание пострадало, на полу лежит одно тело.

Ранение Рогозина: что известно

Вечером 21 декабря росСМИ сообщили, что экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин получил ранение при взрыве в оккупированном Донецке. Чиновник праздновал свой день рождения в донецком гостинично-ресторанном комплексе «Шеш-Беш».

Бывший глава «Роскосмоса» получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра. По уточненным данным, всего во время обстрела ресторана погибли 2 человека, еще 5 ранены.

Кроме того, есть информация о том, что в ресторане также был ранен «председатель правительства» так называемой «ДНР» Виталий Хоценко. Его телохранитель умер. В обстреле пропагандисты обвинили Украину.

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