Медведев обиделся на журналиста за вопрос, пойдет ли его сын в армию 4 22.12.2022, 10:10

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Фото УНИАН

Согласно планам Шойгу, он имеет все шансы «послужить родине».

Российский журналист проекта The Insider Сергей Ежов попал в немилость у замсекретаря Совбеза РФ Дмитрия Медведева за вопрос относительно того, пойдет ли его сын воевать.

Журналист в Twitter вспомнил о вероятности повышения призывного возраста до 30 лет. По этому случаю он поинтересовался, пойдет ли в армию сын Медведева.

«Если призывной возраст, как сказал Шойгу, увеличат до 30, то этот патриотический гражданин с партбилетом «Единой России» на имя Илья Дмитриевич Медведев еще имеет шанс послужить родине. И с первого дня заключить контракт. Он первым пойдет в военкомат, верно, Дмитрий Медведев?», - написал журналист, тегнув опального политика.

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