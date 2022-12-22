Егор Шарангович забросил победную шайбу в матче «Нью-Джерси» против «Флориды» 1 22.12.2022, 10:16

Белорусского форварда признали третьей звездой встречи.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» на выезде переиграл «Флориду» со счетом 4:2. Белорусский форвард гостей Егор Шарангович провел на площадке ровно десять минут, оформил победный гол, нанес один бросок, проиграл единственное вбрасывание и заработал «+2». Его признали третьей звездой встречи, сообщает pressball.by.

В сезоне у Шаранговича 16 (9+7) очков в 33 играх, при полезности «-1» и 6 минутах штрафа.

Флорида — Нью-Джерси — 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)

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