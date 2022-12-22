Зеленский: У нас отличные новости, с которыми я возвращаюсь домой 1 22.12.2022, 10:23

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Оборонные способности Украины будут усилены.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращается в Украину с хорошими новостями, в частности по усилению обороноспособности страны.

«Имеем четкое понимание, как будут усилены наши оборонные способности в ближайшие месяцы. Не хочу сегодня об этом говорить подробно, я думаю, вы понимаете почему. Но я за это очень благодарен президенту Байдену», - сказал Зеленский на совместной с президентом США Джо Байденом пресс-конференции.

По словам украинского президента, главный вопрос его переговоров сегодня – это укрепление Украины.

«Это следующий год. Это наше движение к победе в войне за независимость. У нас отличные новости, с которыми я возвращаюсь домой. Президент Байден объявил сегодня о новом пакете помощи Украине объемом около $2 млрд, и самым сильным элементом этого пакета является комплекс Patriot – то, что существенно усилит нашу противовоздушную оборону. Это важный шаг в создании действенного воздушного щита для Украины», - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что очень важной частью разговора с Байденом была координация дальнейших стратегических шагов.

«Мы подробно говорили о том, чего мы ждем от следующего года и к чему мы готовимся. Это важно для всех украинцев», - сказал президент Украины.

По его словам, обсуждалось восстановление разрушенной инфрастукруры Украины, прежде всего энергетики, а также дальнейшее санкционное и юридическое давление на Россию.

«За 300 дней этой войны мы начали новый этап наших взаимоотношений Украины и США, вышли на уровень реального союзничества, который на 100% наполнен реальным содержанием. Я сегодня это ощутил на всех моих встречах, во всех наших переговорах», - подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил американский народ и Байдена за поддержку и понимание Украины. Также Зеленский выразил надежду, что Конгресс США примет пакет финансовой поддержки для Украины объемом почти 45 млрд долларов.

«Спасибо за такую большую поддержку. Каждый доллар такой инвестиции Соединенных Штатов в защиту свободы будет означать реальное и ощутимое усиление глобальной безопасности», – сказал украинский президент.

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