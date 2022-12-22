Глава СБУ: Медведчук перед обменом дал «интересные» показания 22.12.2022, 10:33

6,698

Руководитель украинской спецслужбы раскрыл детали.

Перед тем, как отправиться на обмен, предатель Украины и кум российского президента Владимира Путина Виктор Медведчук рассказал «много интересного».

Как отметил в интервью журналистке Наталье Мосейчук глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, Медведчук» давал ответы на те вопросы, которые ему задавали, он дал много интересных показаний» и стал «качественным обменным фондом».

«В процессе работы по так называемому кейсу Медведчука мы задокументировали очень много интересных в том числе персоналий. В процессе работы по нему, кстати, мы вышли в том числе на след псевдо-профессора, резидент, который работал в Одессе по всей Украине, и у него на связи были другие персоналии. Даже в Ивано-Франковске были вооруженные группы, которых мы задержали одновременно с ним. Кстати, он уже получил 15 лет», - заявил Малюк.

Глава СБУ подтвердил, что Медведчук назвал имена действующих политиков. А на уточнение, появились ли после его показаний у следствия вопросы к таким политикам, как Турчинов, Яценюк, Аваков и Порошенко, Малюк заявил следующее:

«Много что рассказал Медведчук, много что рассказали другие, много что сейчас рассказывает Богуслаев. Потому, у нас все впереди. В Конституции есть принцип презумпции невиновности, и будет неправильно, если я начну сейчас озвучивать какие-то фамилии».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».