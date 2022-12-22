Медики назвали самые вредные продукты на новогоднем столе 1 22.12.2022, 10:36

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Люди привыкли переедать на праздники.

К Новому году многие хозяйки готовят большое количество блюд на стол. Некоторые из них являются довольно опасными для желудка в случае переедания.

Люди привыкли переедать на Новый год, но не принимают во внимание уровень калорийности праздничных блюд. Как правило, готовится таз культового салата оливье, жарится мясо и активно разливаются алкогольные напитки.

Эндокринолог Ольга Деревянко рассказала, что основная проблема заключается в факторе подготовки российских граждан к новогодним торжествам. Люди даже не сомневаются, что будут есть больше пищи, чем им вообще полезно. В связи с этим специалист призвала население готовить только то на предстоящий Новый год, что планируется употребить ночью 1 января. Во избежание переедания рекомендуется выставлять на стол по порции каждого блюда на одного человека. Прекрасно подойдут горячее, закуски, салат и традиционный десерт.

Самыми вредными для нормальной работы организма продуктами являются салаты, которые обильно оснащают майонезом, отмечает медик. В их число вошли мимоза, крабовый и оливье. Еще важно знать, что увеличение уровня отрицательного холестерина провоцируют жирные сорта сыра и нарезки из мяса.

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