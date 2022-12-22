Рогозин: Данные о моем приезде в Донецк кто-то слил 19 22.12.2022, 10:42

4,684

фото: Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Экс-глава «Роскосмоса» рассказал подробности о своем ранении.

Информацию о том, где в Донецке находился экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, «кто-то слил». Такое мнение сам Рогозин высказал в своем телеграм-канале.

Накануне Рогозин был ранен при обстреле гостиницы и ресторана в Донецке, где он отмечал свой день рождения. Вместе с ним ранение также получил премьер «ДНР» Виталий Хоценко.

По словам Рогозина, это была «рабочая встреча, узким кругом и в спокойной обстановке». «В этой гостинице мы жили все последние месяцы, и за 8 лет соперник ни разу не обстреливал это место. Кто-то слил информацию, и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий, включая место, где мы непосредственно находились. Били калибром 120 или 155 мм», — рассказал он, добавив, что определит, кто «слил информацию», следствие.

«У меня ранение, металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки. Предстоит операция. Пострадали еще несколько близких мне людей», — добавил Рогозин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».