ISW: Военные реформы Шойгу могут с треском провалиться 1 22.12.2022, 10:48

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Сергей Шойгу

Американские аналитики указали на ряд причин.

Путин и Шойгу заявили, что «НАТО расширяется прямо на глазах», приведя в пример новых кандидатов в лице Швеции и Финляндии, поэтому Минобороны РФ предлагает целый ряд новых изменений на фоне «возникших угроз».

Аналитики из американского Института изучения войны (ISW) детально изучили вчерашнее заседания штаба Минобороны РФ с участием Путина.

Шойгу заявил о восстановлении Ленинградского и Московского военный округов. Кроме этого, планируется дополнительно сформировать 17 новых дивизий.

Один из новых армейских корпусов будет сформирован в Карелии, а еще пять на территории оккупированных Херсонской и Запорожской областей.

Численность ВС РФ планируется увеличить до 1,5 млн военнослужащих, включая 695 тысяч контрактников. Призыв на воинскую службу планируется изменить с 18 до 21 года.

Это уже не первая попытка реформировать армию после работы Сердюкова в 2008 году, когда тот принял решение расформировать дивизии в пользу бригад.

Аналитики подчеркнули, что создание новых дивизий потребует время, финансов и других затрат. Больше года понадобилось Минобороны РФ, чтобы реформировать 150-ю мотострелковую дивизию.

Россия не смогла полностью укомплектовать свои существующие бригады и полки перед полномасштабным вторжением и не полностью укомплектовала новую дивизию, о создании которой она объявила в 2020 году до начала вторжения в Украину.

Экономика России находится в рецессии, а ее ресурсы для создания дивизий значительно сократились после полномасштабного вторжения.

Сейчас в РФ прибегают к услугам белорусских инструкторов для обучения мобилизованных сил и, возможно, контрактников и призывников, что указывает на ограниченность возможностей российской профессиональной подготовки. Офицерский корпус России выпотрошен потерями в этой войне.

Предложения Шойгу могут быть увертюрой, чтобы успокоить сообщество блогеров, которые обвиняют Кремль в том, что он не ведет войну серьезно и не принимает меры, необходимые для победы в войне.

Он также устанавливает информационные условия для проведения Кремлем будущих волн мобилизации под предлогом укомплектования этих формирований и / или значительного увеличения военной мощи России в долгосрочной перспективе.

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