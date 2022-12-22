ISW: Военные реформы Шойгу могут с треском провалиться

ISW: Военные реформы Шойгу могут с треском провалиться1
- 22.12.2022, 10:48
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Американские аналитики указали на ряд причин.
Путин и Шойгу заявили, что «НАТО расширяется прямо на глазах», приведя в пример новых кандидатов в лице Швеции и Финляндии, поэтому Минобороны РФ предлагает целый ряд новых изменений на фоне «возникших угроз».
Аналитики из американского Института изучения войны (ISW) детально изучили вчерашнее заседания штаба Минобороны РФ с участием Путина.
Шойгу заявил о восстановлении Ленинградского и Московского военный округов. Кроме этого, планируется дополнительно сформировать 17 новых дивизий.
Один из новых армейских корпусов будет сформирован в Карелии, а еще пять на территории оккупированных Херсонской и Запорожской областей.
Численность ВС РФ планируется увеличить до 1,5 млн военнослужащих, включая 695 тысяч контрактников. Призыв на воинскую службу планируется изменить с 18 до 21 года.
Это уже не первая попытка реформировать армию после работы Сердюкова в 2008 году, когда тот принял решение расформировать дивизии в пользу бригад.
Аналитики подчеркнули, что создание новых дивизий потребует время, финансов и других затрат. Больше года понадобилось Минобороны РФ, чтобы реформировать 150-ю мотострелковую дивизию.
Россия не смогла полностью укомплектовать свои существующие бригады и полки перед полномасштабным вторжением и не полностью укомплектовала новую дивизию, о создании которой она объявила в 2020 году до начала вторжения в Украину.
Экономика России находится в рецессии, а ее ресурсы для создания дивизий значительно сократились после полномасштабного вторжения.
Сейчас в РФ прибегают к услугам белорусских инструкторов для обучения мобилизованных сил и, возможно, контрактников и призывников, что указывает на ограниченность возможностей российской профессиональной подготовки. Офицерский корпус России выпотрошен потерями в этой войне.
Предложения Шойгу могут быть увертюрой, чтобы успокоить сообщество блогеров, которые обвиняют Кремль в том, что он не ведет войну серьезно и не принимает меры, необходимые для победы в войне.
Он также устанавливает информационные условия для проведения Кремлем будущих волн мобилизации под предлогом укомплектования этих формирований и / или значительного увеличения военной мощи России в долгосрочной перспективе.