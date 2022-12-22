«Дуэль» двух тракторов в Вилейке стала хитом Сети 2 22.12.2022, 10:55

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За что они боролись?

На днях в тик-токе стало популярным видео, на котором между собой на снежных сугробах «соревнуются» два трактора «Беларус»: один толкает другого в отвал (навесное оборудование для чистки снега на дорогах). Утверждается, что ролик собрал в соцсети более миллиона просмотров.

«Дуэль» тракторов происходила в Вилейке, и региональное издание Kraj.by узнало в местном ЖКХ, с чего вдруг такое случилось.

Оказалось, что события происходили на прошлой неделе во дворе дома №14 на вилейской улице Гагарина. Тракторам пришлось «побороться» из-за скользкого дорожного покрытия во дворе пятиэтажки.

Сотрудник ЖКХ рассказал:

«Вообще, нам очень понравилось видео — с музыкой, весело. На самом деле, никакого баловства, конечно, там не было. Просто один тракторист помог другому выбраться, когда тот забуксовал. На видео заметно, как перед контактом отвалов машин задние колеса правого трактора буксуют».

Тракторы принадлежат разным организациям, просто в тот день из-за внештатной ситуации на помощь ЖКХ в борьбе со снегом по распоряжению Вилейского райисполкома вышли и другие службы.

«Трактор другой организации расчищал снег своим отвалом, а наша машина подчищала за ним в тот момент, когда произошла эта нештатная ситуация», — уточнили в ЖКХ.

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