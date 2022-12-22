CNN: Визит Зеленского в США символизирует начало нового этапа в войне 22.12.2022, 11:13

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Фото: AP

И не только на поле боя.

Первый международный визит президента Украины Владимира Зеленского с начала полномасштабного вторжения РФ ознаменовал начало нового этапа войны. При этом речь идет не только о переменах на поле боя, где украинские военнослужащие продолжают уничтожать оккупантов.

Не только Украина, но и многие страны мира сталкиваются с горькими последствиями российского вторжения, поэтому визит Зеленского во многом был направлен на призыв к дальнейшей международной поддержке. Об этом говорится в материале CNN.

По итогам двухсторонних переговоров президенты Украины и США ясно дали понять, что видят войну, вступающую в новую фазу. По мере того, как Россия отправляет все больше войск на передовую и ведет жестокую кампанию против гражданских целей, растут опасения тупиковой ситуации.

В своем обращении к Конгрессу США Зеленский сказал, что представил Джо Байдену формулу мира из 10 пунктов. Со своей стороны, Байден сказал, что Зеленский должен решить, как он хочет, чтобы война закончилась.

Байден пригласил Зеленского в Вашингтон, потому что считает, что война РФ против Украины вступает в «новую фазу». По мере того, Россия продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре, Зеленский сделал публичный призыв к дальнейшей международной поддержке.

«Но новая фаза не только на поле боя. Лидеры всего мира сталкиваются с горькими последствиями российского вторжения. Более высокие цены на энергоносители и продукты питания, отчасти вызванные жесткими санкциями против Москвы, доставили неприятности политикам в Европе и США», – говорится в материале.

В свою очередь Байден настаивал на том, что поддержка США будет продолжаться. Он сказал, что для американского народа и для всего мира было важно услышать непосредственно от Зеленского заявление о необходимости продолжать военную поддержку Украины в 2023 году.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его визит в США дал четкое понимание того, как будут усилены оборонные способности нашей страны в ближайшие месяцы. Глава государства подчеркнул, что Украина спустя 300 дней войны вышла на уровень реального союзничества с Соединенными Штатами.

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