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В Минске загорелись две квартиры: погибла пенсионерка

  • 22.12.2022, 11:14
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В Минске загорелись две квартиры: погибла пенсионерка

В МЧС озвучили версию возгорания.

В Минске 21 октября произошло два пожара. На одном из них, в Уручье, погибла пенсионерка — вероятно, из-за неосторожного обращения с огнем при курении, говорится в сводке МЧС.

Пожар на улице Шугаева в Уручье произошел в среду утром: спасатели получили сообщение о задымлении в квартире на седьмом этаже дома №17 около 9 часов. Сотрудники МЧС обнаружили на горящем диване в комнате пенсионерку — хозяйку квартиры, которую передали врачам скорой. Однако медики констатировали смерть женщины.

В результате пожара повреждено имущество, закопчена квартира. По версии МЧС, возгорание произошло из-за того, что хозяйка квартиры неосторожно обращалась с огнем при курении.

Незадолго до полудня поступил второй вызов — о пожаре в доме №12 на ул. Октябрьской. Там на пяти квадратных метрах загорелась печатная машина, причина устанавливается.

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