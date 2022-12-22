Соловьев в припадке безумия увидел «тайные намеки» в кроссовках Кулебы и галстуке Байдена 1 22.12.2022, 11:21

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Российский пропагандист нервно отреагировал на визит Зеленского в США.

У российской пропаганды продолжается непрерывный «пожар» из-за визита президента Владимира Зеленского в США. Топ-пропагандист Владимир Соловьев традиционно отреагировал истерикой и «намеками», которые видел везде, даже в галстуке американского президента Джо Байдена, пишет УНИАН.

Во время своего пропагандистского стрима Соловьев заявил, что на встрече Зеленского и Байдена везде были «тайные намеки». В частности, он обратил внимание на кроссовки министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Для встречи глава МИД выбрал кроссовки бренда New Balance с эмблемой N. Впрочем, Соловьев увидел там рашистскую «Z». Более того, в галстуке Байдена рупор Кремля увидел еще один «намек», убеждая, что это георгиевская ленточка.

В то же время неподдельная истерика у Соловьева началась, когда он комментировал пресс-конференцию лидеров. Он заявил, что Зеленского надо «просто уничтожить» после его заявлений о разгроме оккупантов на поле боя.

«Мы, оказывается, битву за Киев проиграли. Угу... Это, когда в Стамбуле жест доброй воли, и мы отвели свои войска от Киева и Чернигова. Это, оказывается была битва, которую мы проиграли. Из Херсона мы ушли. Правда, интересная битва, в которой мы ничего не потеряли. Из людей никого не потеряли. Харьков - да, неприятно. Правда, Харьков... к сожалению... Ну, это отдельная тема. Жаль, что я так и не вижу наказанных: ни расстрелянных, ни осужденных», - заявил взбешенный пропагандист.

Кроме того, его возмутило то, что Зеленский заявил о провале всех целей РФ в Украине. Конечно, Соловьев помнит, кто ему платит, поэтому поспешил убедить зрителей, что это неправда. Впрочем, получилось не слишком убедительно.

Соловьев напомнил, что Байден пообещал «поддерживать Украину, пока Украина есть». Пропагандист ответил в припадке: «Значит, Украины не будет. Значит, ее не будет».

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