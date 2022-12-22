В Беларуси резко подорожал доллар 2 22.12.2022, 11:24

4,282

Американская валюта выросла в цене сразу после начала торгов в Минске.

Сегодня утром на торгах в Минске курс доллара вырос на 4,01 копейки, оценивается в 2,7327 белорусского рубля.

Российский рубль снова падает, у него минус 2,81 копейки. Сотня российских рублей продается по 3,8 белорусского рубля.

Напомним, вчера доллар укрепился на 3,30 копейки, повысившись до 2,6925 белорусского рубля. У евро был плюс 5,35 копейки, он вырос до 2,8654 белорусского рубля. Российский рубль подешевел на 3,09 копейки, стал стоить 3,8281 белорусского рубля за сотню.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».