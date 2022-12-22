В России интернет и мобильная связь вернутся в 90-е 2 22.12.2022, 11:28

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А весь мир будет продвигаться вперед в развертывании технологий 5G.

Из России уходят производители телекоммуникационного оборудования Nokia и Ericsson. Уход технологических гигантов может привести к тому, что зона покрытия мобильной сетью в России может вернуться в состояние конца 1990-х годов.

Reuters пишет, что в России в ближайшее время упадет скорость загрузки данных, телефонные звонки будут обрываться.

«Российские пользователи мобильных телефонов, скорее всего, столкнутся с более медленной загрузкой и выгрузкой данных, большим количеством сброшенных вызовов, не соединенных вызовов и более длительными отключениями связи. Операторы потеряют возможность обновлять или исправлять программное обеспечение, кроме того будет истощаться запас деталей для ремонтов», – отмечает агентство.

Новостное агентство отмечает, что на долю Nokia и Ericsson в России приходится более 50% базовых станций мобильных операторов. На долю финской и шведской компаний приходятся поставки практически всего оборудования и программного обеспечения в сфере телекоммуникаций.

Обе компании заявили, что полностью прекратят деятельность в РФ до конца 2022 года.

Разрыв связей с иностранными фирмами отбросит российские коммуникации на целое поколение. А остальной мир в это время будет продвигаться вперед в развертывании технологий 5G.

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