Белорусский военный следил за российскими войсками в Беларуси 8 22.12.2022, 11:30

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Ему грозит до 15 лет заключения.

Уголовное дело по статье об измене государству возбуждено в отношении Дмитрия Гулина. Сообщается, что до 2012 года он служил в Вооруженных силах, пишет «Брестская весна».

Сюжет о нем показал пропагандистский канал «Брест».

После отставки мужчина жил и работал в Ташкенте. После 2020 года якобы «стал агентом украинских спецслужб», за что был задержан.

В видео, показанном на государственном телеканале, сам Дмитрий говорит, что украинцев интересовало размещение российских частей на территории Республики Беларусь, чем занимаются, откуда производят запуски ракет.

Как следует из ролика, Гулину предъявили обвинения по статье 356 УК (измена государству). Санкции по этой статье предусматривают до 15 лет заключения.

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