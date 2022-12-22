«Осколок достать не получится»: в России рассказали о состоянии Рогозина 9 22.12.2022, 11:34

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Экс-глава «Роскосмоса» пожаловался, что на него «охотились».

В Донецке вследствие обстрела одного из ресторанов, получил ранения бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Российские пропагандисты сообщили, что один из осколков снаряда попал ему в позвоночник и врачи якобы не смогут его извлечь.

Сам Рогозин заявил, что на него «охотились». Об этом пишут пропагандистские российские СМИ.

Российские паблики со ссылкой на помощника Рогозина заявили, что осколок, попавший в позвоночник Рогозина, по оценкам врачей, извлечь не получится.

Сам экс-глава «Роскосмоса» уверен, что обстрел заведения, где он находился, был не случайным и на него якобы объявили «охоту».

«Это была рабочая встреча, узким кругом и в спокойной обстановке после возвращения из одного из наших добровольческих подразделений. В этой гостинице мы жили все последние месяцы, и за 8 лет противник ни разу не обстреливал это место. Кто-то слил информацию, и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы непосредственно находились. Били калибром 120 или 155 мм. Следствие определит, откуда и кто», – заявил бывший российский топ-чиновник.

Также он описал полученное ранение. Несмотря на сообщения российских СМИ, появившиеся ранее, что осколки попали Рогозину «в бедро» и «мягкие ткани головы», сам экс-глава «Роскосмоса» решил рассказать о ранении в районе лопатки.

«У меня ранение, металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки. Предстоит операция. Пострадали ещё несколько близких мне людей», – заявил он.

Напомним, накануне стало известно, что экс-глава «Роскосмоса» Рогозин получил ранения в оккупированном Донецке. Вопреки его заявлениям о «рабочей встрече», под обстрел он попал во время празднования дня рождения в ресторане «Шеш-Беш».

В результате прилета по зданию два человека погибли, а еще шестеро были ранены. Рогозин получил «осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра».

Среди пострадавших были официант, музыкант и мангальщик заведения, а также, предварительно, председатель «правительства» «ДНР» Виталий Хоценко. Его охранник погиб.

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