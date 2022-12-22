Мошенники начали красть у белорусов аккаунты в Viber 22.12.2022, 11:37

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Затем злоумышленники звонят и требуют оформить кредит.

В Беларуси начали фиксировать хищения аккаунтов в мессенджере Viber. Установлено несколько десятков подобных случаев. Сообщается, что злоумышленники крадут учетные записи с помощью вишинговых ссылок в виде промокода от известных онлайн-гипермаркетов.

В мессенджер приходит уведомление «Получи купон от 10 до 50 рублей в онлайн-гипермаркете». Для того, чтобы получить «купон» нужно перейти по ссылке и ввести номер телефона. Затем на телефон приходит код, а после того, как пользователь его вводит, аферисты получают доступ к аккаунту.

Затем кибермошенники звонят белорусам с украденных номеров и под различными предлогами уговаривают оформить на свое имя кредит.

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