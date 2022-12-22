Названы самые разочаровывающие автомобили 2022 года 22.12.2022, 11:41

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Они не оправдали ожиданий владельцев.

Есть автомобили хорошие, плохие, а есть разочаровывающие – те, что не оправдывают ожиданий (порой просто завышенных). Американский портал autoblog.com недавно составил список таких моделей.

По мнению американских журналистов, времена, когда «автомобили обычно не заводились, ржавели до пыли или просто загорались», давно позади. Стандарты надежности и соответственно понятие о хороших и плохих машинах меняются со временем. Так, «есть автомобили, которые выполняют свою работу лучше, чем другие, и, следовательно, есть машины, которые выполняют свою работу хуже, чем другие», но это не повод составлять очередной рейтинг на эту тему.

Вместо этого читателям предложили список «разочаровывающих» автомобилей, который не только об уровне техники, но и об ожиданиях самих журналистов. «Мы ожидали X, а получили Y. Мы рассчитывали, что Z сделает еще один хит, но нет, на этот раз они «пролетели». Мы ожидали, что что-то за 150.000 долларов будет отличным, но это просто казалось огромной тратой денег», – объясняют авторы.

Итак, вот автомобили, внедорожники и грузовики, которые больше всего разочаровали журналистов Autoblog в 2022 году:

Toyota Tacoma TRD Pro редактор отдела потребительского рынка Джереми Корзеневски похвалил за превосходную прогнозируемую надежность и стоимость при перепродаже, а также способность версии TDR Pro преодолевать серьезное бездорожье. Но, по его мнению, ездить на этой модели где-либо еще не доставляет удовольствия. Очень шумный двигатель, невысокий ездовой комфорт, неудачная посадка и интерьер, в момент появления модели в 2016 году просто приемлемый, а «сейчас просто худший в своем классе».

Касательно Mercedes-Benz EQB 350 редактор дорожных испытаний Зак Палмер задается вопросом: «Как превратить отличный и доступный роскошный автомобиль GLB 250 в то, что вам не нужно?» Проблема в том, что электрический EQB 350 на 20.000$ дороже базового GLB, и все, что вы получаете за эту переплату, – «тусклая электрическая трансмиссия», которая не дает ощущения, что доплата того стоила.

Помощник главного редактора Байрон Херд справедливости ради отмечает, что Volkswagen Golf GTI прекрасно едет, остро управляется и правильно звучит, к тому же он практичен для ежедневной эксплуатации. Разочаровывает же интерьер, который «был значительно удешевлен, а многие функции теперь контролируются недоработанной информационно-развлекательной системой, загрузка которой может занять мучительно много времени».

Про Toyota Sequoia Capstone старший редактор Джеймс Рисвик прямо пишет, что эта модель его «шокирующе разочаровала» и «очень трудно определить, в чем Sequoia имеет какое-либо преимущество, не говоря уже о том, чтобы не быть последним». По сути, критике подверглось все, начиная с ходовой части и заканчивая топливной экономичностью гибридной версии.

Jeep Wagoneer L у старшего редактора Джона Бельца Снайдера вызвал чувство ностальгии – в его семье был старый Wagoneer во времена его детства. Но современное воплощение его разочаровало. Интерьер оказался «довольно скрипучим и дребезжащим», двигатель «также издавал очень странный шум чуть выше холостого хода», а когда автор прибавил «газа», «раздался странный неприятный гудящий звук, не похожий ни на один из тех, что я слышал раньше». «Наконец, вживую он не так красив, как на фотографиях, особенно сзади», – подводит итог журналист.

Наконец, Toyota Crown новейшего поколения. «Я просто не понимаю. Он высокий и похож на кроссовер, но у него нет реального дополнительного дорожного просвета. По сути, это флагман автомобилей Toyota, но у него менее впечатляющий интерьер, чем у Avalon , который он заменяет, – недоумевает редактор новостей Джоэл Стоксдейл. – Я просто не знаю, для кого эта машина, и даже для этого человека я не уверен, что это лучший вариант».

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