Пашинян начал критиковать российских миротворцев 22.12.2022, 11:45

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Никол Пашинян

Премьер Армении заявил, что они не выполняют свои обязательства.

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что российская миротворческая миссия в Нагорном Карабахе не выполняет свои обязательства.

Об этом сообщает армянское издание news.am.

Пашинян сослался на шестой пункт трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Арменией и РФ. Согласно нему, миротворцы должны обеспечивать беспрепятственное передвижение.

«На сегодняшний день это не воплощается в жизнь. Трехстороннее соглашение не исполняют также миротворцы. Конечно, это связано с действиями Азербайджана, но от этого смысл не меняется, потому что российские миротворцы ответственны за то, чтобы не допускать такого беззакония и, в частности, удерживать Лачинский коридор», — сказал Пашинян.

Ранее сайт Charter97.org писал, как военизированные части МЧС Азербайджана поставили на место российских «миротворцев».

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