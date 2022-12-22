Пашинян начал критиковать российских миротворцев
- 22.12.2022, 11:45
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Премьер Армении заявил, что они не выполняют свои обязательства.
Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что российская миротворческая миссия в Нагорном Карабахе не выполняет свои обязательства.
Об этом сообщает армянское издание news.am.
Пашинян сослался на шестой пункт трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Арменией и РФ. Согласно нему, миротворцы должны обеспечивать беспрепятственное передвижение.
«На сегодняшний день это не воплощается в жизнь. Трехстороннее соглашение не исполняют также миротворцы. Конечно, это связано с действиями Азербайджана, но от этого смысл не меняется, потому что российские миротворцы ответственны за то, чтобы не допускать такого беззакония и, в частности, удерживать Лачинский коридор», — сказал Пашинян.
Ранее сайт Charter97.org писал, как военизированные части МЧС Азербайджана поставили на место российских «миротворцев».