Новое вторжение из Беларуси: на что способны войска Путина и Лукашенко 3 22.12.2022, 11:55

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Возможны два варианта.

Во вторник появилась информация, что Россия перебрасывает на юг Беларуси танки, грузовики и личный состав ВС РФ. Это, в частности, и мобилизованные, проходившие обучение и боевое слаживание на белорусских полигонах. Сразу же начались разговоры о новом наступлении оккупантов с севера. Но россиянам не удастся воссоздать ударную группировку, которая наступала с севера на столицу Украины 24 февраля. Тем не менее, Украине нужно готовиться к новому возможному вторжению из Беларуси. Такое мнение в эфире «Апостроф TV» высказал подполковник в отставке, знаток бронетанковой техники Николай Саламаха.

Ту технику, которую россияне перебрасывали месяц-два назад на белорусские полигоны для обучения мобилизованных, для проведения боевого слаживания собственных подразделений, то есть 2 дивизии 1-й танковой бригады - она исполнила свою роль. Прошла базовая подготовка, слаживание экипажей, взводов, а, возможно, и рот. И сейчас есть смысл переместить эту доукомплектованную экипажами технику поближе к возможным районам использования, а именно – к границе Беларуси с Украиной.

Что будет происходить дальше? Это будет зависеть от решения Путина.

Первый вариант - проводить удар в составе объединенных сил одной-двух-трех дивизий российской федерации и боеспособных сил белорусской армии, а таким образом они наберут максимум 50 тысяч личного состава и до полутора тысяч бронированных машин, которые будут поддерживать авиационную группировку, артиллерийские и ракетные войска России и Беларуси.

Второй вариант - в течение полутора-двух месяцев будет переброска сил ВС РФ в Беларусь, чтобы нарастить мощь, и тогда они смогут выполнять более глобальные задачи. Пока нам остается наблюдать развитие ситуации и адекватно реагировать.

Создать ту ударную группировку, которая зашла на территорию Украины 24 февраля, Россия уже не сможет - из-за нехватки техники, тем более современной техники. Это касается и танков, и боевых машин пехоты, и бронетранспортеров, и средств артиллерии, и прочего. У них нет уже того количества боеприпасов, которое они имели в преддверии наступления, в том числе и средств точного поражения. У них нет того количества ударных вертолетов и фронтовой авиации, потому что потери они понесли достаточно чувствительные.

Но количество имеющегося у них личного состава они смогли пополнить мобилизованными. Да, у них нет того количества младшего и среднего офицерского состава, который нужен для руководства подразделениями и частями в ходе боевых действий. Но надо учитывать, что те, кто воюет с самого начала, кто остался в живых - будут основой очень многих подразделений и частей. Поскольку они имеют боевой опыт, то недооценивать ситуацию очень опасно. Поэтому нам нужно готовиться к новым сражениям с подготовленным врагом и нанести ему поражение.

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