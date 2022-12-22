Как белорусы будут отдыхать и работать в январе

Как белорусы будут отдыхать и работать в январе4
- 22.12.2022, 12:02
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Выходными в честь Нового года будет не только 1 января.
В Минтруда рассказали о графике белорусов в январе. Выходными в честь Нового года будет не только 1 января, но и понедельник, 2-го числа.
Получается, что норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе для пятидневки с выходными в субботу и воскресенье будет 167 часов. Для шестидневной рабочей недели с выходным в воскресенье — 161 час.
Православное Рождество в этом году выпадает на субботу. Дополнительных выходных не предусмотрено.
Ранее сайт Charter97.org писал, какие подарки выдают работникам на белорусских предприятиях.