Bloomberg: Инвесторы за копейки распродают долг РФ 3 22.12.2022, 12:08

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Многие из них попали в санкционную ловушку.

Финансовые фирмы Казахстана скупают российский государственный долг у западных инвесторов, которые не могут выйти с рынка РФ из-за санкций, сообщает Bloomberg.

Сообщается, что госдолг выкупается с большой скидкой. Долг регистрируется в казахстанском клиринговом центре, что позволяет покупателям получать купонный доход и основную сумму долга.

Таким образом, как пишет новостное агентство, фирмы Казахстана получают быструю прибыль для себя и клиентов в то время, когда некоторые международные инвесторы остаются держателями долга на миллиарды рублей.

Из-за ограничений, наложенных на РФ и самой Россией, иностранцы не могут получить купонные доходы и основную сумму долга по бумагам, но внутри страны местные инвесторы могут получать платежи.

Ранее сайт Charter97.org писал, что Беларусь и РФ обходят санкции через Казахстан и Кыргызстан.

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