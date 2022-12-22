Жену русского оккупанта, призвавшую насиловать украинок, объявили в международный розыск 13 22.12.2022, 12:11

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Россиянке сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

Офис генпрокурора и Служба безопасности Украины направили в суд обвинительный акт в отношении гражданки РФ, призвавшей своего мужа-оккупанта насиловать украинских женщин. Россиянке сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, ее объявили в международный розыск.

Об этом сообщает проект «Схемы» со ссылкой на Офис генерального прокурора. Журналисты подчеркивают, что речь идет об Ольге Быковской, чей муж Роман Быковский в составе ВС РФ воевал против Украины, и чей разговор в свое время перехватили украинские спецслужбы.

Правоохранители установили, что гражданка РФ, на почве личной неприязни к украинскому обществу и пренебрежению украинскими женщинами, призвала своего мужа – военнослужащего оккупационной армии России, подразделения которого находились на территории Херсонской области, насиловать украинок, находящихся в условиях временной оккупации.

В действиях россиянки, имя которой в правоохранительном органе не указали, выявили нарушение ч. 2 ст. 27 Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Женевских конвенций в части, касающейся защиты жертв международных вооруженных конфликтов.

Ныне граждане РФ сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины), что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Кроме этого, ее объявили в государственный, межгосударственный и международный розыск, а также заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, которая может быть применена после ее задержания.

По данным источников «Схем» среди правоохранителей, речь идет именно о россияне Ольге Быковской. Ранее проект вместе с российской редакцией «Радио Свобода» идентифицировали супругов Быковских, фрагмент разговора которых перехватила СБУ.

В нем российский военный общался с женой, которая, смеясь, поощряла мужа «насиловать украинских баб». Ими оказались 27-летний десантник Роман Быковский, принимавший участие в полномасштабном вторжении России в Украину и его жена – Ольга Быковская. Супруги родом из Орловской области РФ, но несколько лет назад переехали в оккупированный украинский Крым. После прохождения срочной службы захватчик пошел служить в путинскую армию по контракту.

В разговоре с журналистами Роман Быковский заявил, что голос на записи СБУ – не его. Хотя его голос – такой же, как на «пленках» правоохранителей. Да и голос Ольги Быковской тоже полностью совпадает с тем, что у женщины на опубликованной украинской спецслужбой аудиозаписи. Она заявила, что ее муж находился в Севастополе, уточнив, что он «лечится в госпитале после ранения». Где именно – сказала, что не знает.

После этого Быковская прервала разговор с журналистами и сбрасывала дальнейшие звонки. На сообщения в социальных сетях ни оккупант Быковский, ни его жена больше не ответили. К тому же россиянка даже удалила страницу «ВКонтакте».

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