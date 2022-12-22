В центре Минска продается квартира, в которой необычно совместили разные стили 12 22.12.2022, 12:13

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Жилье находится на втором этаже здания 1957 года.

На улице Свердлова в Минске продается двухкомнатная квартира с современным ремонтом и элементами классики и винтажа. Все смотрится уютно и гармонично, пишет realt.by.

Квартира находится на втором этаже кирпичной пятиэтажки 1957 года постройки на Свердлова, 32. Капремонт был в 1999 году. Вот этот дом на карте:

Площадь квартиры — 52,9 квадратного метра. Кухня — 7,2 метра. Балкона нет. В квартире сделана перепланировка.

Гостиная в квартире проходная. В ней современный ремонт хорошо сочетается в винтажной мебелью. Выглядит она так:

Спальня — почти 14 квадратных метров.

Кухня небольшая, поэтому вместо стола здесь — подоконник.

Санузел раздельный. Сантехника импортная.

На полу в квартире уложена паркетная доска. Межкомнатные двери изготавливались под заказ. Входная дверь металлическая.

В шаговой доступности 3 детских сада и 2 гимназии. Остальное тоже есть — все-таки это центр Минска.

Цена — 125 тысяч долларов. За метр получается 2319 долларов.

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