Работник минской автомойки угнал чужую машину, чтобы съездить к бабушке за самогоном 5 22.12.2022, 12:26

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В итоге минчанин попал в ДТП.

Минчанин, работавший на автомойке, угнал оставленное на химчистку чужое авто, чтобы съездить в другой район к своей бабушке за выпивкой и деньгами. На обратном пути он попал в ДТП и попытался сбежать, но был задержан, сообщили в ГУВД.

Как выяснили в милиции, 24-летний парень подрабатывал на мойке, а после рабочего дня выпивал там же вместе со своим приятелем.

— В какой-то момент фигурант решил съездить к бабушке в Воложинский район за самогоном и деньгами. Мужчина взял ключи, которые передал работникам автомойки владелец автомобиля, и вместе с приятелем уехал на чужой машине, — рассказали в ведомстве.

Владелец машины, оставивший ее на химчистку салона, подал заявление об угоне. Тем временем, погостив у бабушки, парень отправился в Минск, однако на обратном пути попал в ДТП и скрылся с места происшествия — его задержали.

На минчанина завели уголовное дело за угон. Ранее он уже был судим за грабеж.

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