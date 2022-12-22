Появились фото с последствиями удара по ресторану с Рогозиным в Донецке 4 22.12.2022, 12:32

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Здание получило серьезные повреждения.

В соцсетях появились фото и видео с последствиями прилета по ресторанно-отельному комплексу «Шеш-Беш» во временно оккупированном РФ Донецке, в котором бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин решил отпраздновать свой день рождения.

На них видно, что в результате прилета здание получило серьезные повреждения.

Были ликвидированы два сторонника кремлевского режима. Сам Рогозин госпитализирован с «ранение мягких частей верхних частей бедер».

Кроме того, пострадал также так называемый «глава» фейкового «правительства ДНР» Виталий Хоценко.

Согласно данным российской пропаганды, по ресторану ударили из 155-мм французской гаубицы Caesar.

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