Появились фото с последствиями удара по ресторану с Рогозиным в Донецке

Появились фото с последствиями удара по ресторану с Рогозиным в Донецке4
- 22.12.2022, 12:32
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Здание получило серьезные повреждения.
В соцсетях появились фото и видео с последствиями прилета по ресторанно-отельному комплексу «Шеш-Беш» во временно оккупированном РФ Донецке, в котором бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин решил отпраздновать свой день рождения.
На них видно, что в результате прилета здание получило серьезные повреждения.
Были ликвидированы два сторонника кремлевского режима. Сам Рогозин госпитализирован с «ранение мягких частей верхних частей бедер».
Кроме того, пострадал также так называемый «глава» фейкового «правительства ДНР» Виталий Хоценко.
Согласно данным российской пропаганды, по ресторану ударили из 155-мм французской гаубицы Caesar.