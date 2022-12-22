Пескову противно служить трусу Путину 6 Альфред Кох

22.12.2022, 12:42

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Альфред Кох

Только и остается, что делать детские «заявления».

Вот и прошло 300 дней войны. На фронте пока все так же. Без существенных изменений. После того, как ВСУ сумели немного отбросить противника от пригородов Бахмута, туда приехал Зеленский. Это был мужественный шаг настоящего лидера. Эффект от такого визита трудно переоценить. Он произвел на всех огромное впечатление. Даже Песков вынужден был отреагировать. Он сказал голосом обиженного школьника: «А наш Путин тоже был в зоне СВО!».

Так в детстве, когда у какого-нибудь пацана отец совершит что-то героическое или проявит еще как-нибудь мужскую доблесть, всегда находится какой-нибудь другой пацан, который не выдержит и скажет: «А мой папа тоже так умеет!».

Конечно же, Путин не был ни в какой зоне СВО. Мы за 22 года слишком хорошо его изучили и знаем, какой он трус. Но по-человечески порыв Пескова понятен: противно служить такому патрону, как Путин, когда вот рядом, на твоих глазах, лидер враждебного государства ведет себя не так, как этот слизняк. Что в такой ситуации остается делать Пескову? Только и остается, что заявить: «А мой папа тоже так умеет!».

Да, кстати! Поздравляю вас всех с днем чекиста. В этот день 105 лет назад была создана самая отвратительная и чудовищная организация за всю историю человечества – ЧК. Из нее потом выросли все эти ГПУ – НКВД – КГБ – ФСБ. И их правопреемство даже доказывать не надо. Достаточно сегодня зайти в любой кабинет на Лубянке: там всегда вы увидите либо портрет, либо бюстик Дзержинского.

По этому поводу выступил Путин и призвал всех активнее ловить шпионов, диверсантов и изменников. Я думаю, не надо обладать богатым воображением, чтобы представить, что последует за этим его призывом: фактически Путин дал старт массовым репрессиям (если еще кто-то не понял, что они уже начались). Так что поздравляю вас, дорогие россияне, с днем чекиста. В этом году у этого праздника особое звучание…

Кстати, всегда важно понимать, где находится Россия по шкале репрессивности режима и какова жесткость той диктатуры, что выстроил Путин.

В этой связи в Facebook адвокат Максим Никонов напомнил довольно известную историю о судье Лотаре Крейссиге. Будучи судьей, тот в 1940 году не только выступил против нацистской программы «эвтаназии», запретив на своем «участке» психиатрическим учреждениям и домам престарелых выдавать их подопечных в концлагеря и написав критическое письмо в адрес министра юстиции, но и инициировал разбирательство против обергруппенфюрера Боулера, ответственного за эту программу.

После этого министр юстиции вызвал Крейссига и положил перед ним в качестве «аргумента» личное письмо Гитлера, на основе которого реализовывалась программа. Крейссиг ответил: «Слово фюрера не создает права». И продолжил стоять на своем.

И нет, судью после этого не отправили ни в застенки, ни в концлагерь – последствием такой принципиальности тогда стала лишь досрочная отставка. Крейссиг дожил до 87 лет и умер в 1986 году.

Как это контрастирует с нынешним положением дел в России! Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас совсем недавно заявил: «Я не понимаю, почему вас так интересует, есть ли указ, который прекратил действие частичной мобилизации?.. Мобилизация как призыв граждан на военную службу завершена. Президент поставил в этом вопросе точку. Сила слова президента – выше указа…»

Вот и решайте, где сейчас Россия… Сдается мне, что она уже обогнала гитлеровскую Германию по степени беспредельности власти «фюрера»... Впрочем, русские фашисты типа Дугина именно этого и хотели. И они это получили. Остается только понять, хотели ли этого остальные россияне. Впрочем, этого мы уже никогда не узнаем: «народ – безмолвствует»…

Ну и ладно. Это уже не наша беда. Гораздо важнее другое: сегодня министр обороны Украины Резников заявил во время телемарафона: «Американский ВПК уже работает. Уже состоялись заказы, и не только в США, но и в Германии, Франции, Словакии, Чехии, Румынии и других странах. На следующий год у меня уже заключено много контрактов на поставку нам необходимого и оружия, и амуниции к нему. Украина в следующем году будет ежемесячно получать необходимое оружие и амуницию».

То есть действительно пауза в поставках Украине тяжелого вооружения вызвана не какими-то страхами Запада по поводу «эскалации конфликта», а чисто техническими проблемами, связанными с необходимостью запустить военное производство.

И, как бы подтверждая слова Резникова, сегодня же CNN сообщил, что уже в следующей партии американской помощи будут ЗРК Patriot и высокоточные, «умные» бомбы. И ждут эту партию буквально на следующей неделе.

Так что Дед Мороз все-таки получил наши записочки.

А иначе и быть не могло! Ведь дело наше – правое. Враг будет разбит. И победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, Facebook

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