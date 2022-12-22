В Китае нашли огромный клад монет весом в 1,5 тонны 22.12.2022, 12:46

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Они были отчеканены в эпоху древних династий Тан и Сун.

Огромный клад из 1,5 тонны бронзовых монет, датируемых династиями Тан (618-907) и Сун (960-1279), был обнаружен в деревне Шуандунь в восточнокитайской провинции Цзянсу. Монеты были прочны вместе с соломенными веревками и сложены аккуратными стопками. Об этом пишет Тhehistoryblog.

Обнаруженные монеты хорошо сохранились, и на большинстве из них были четкие надписи, что представляет важную ценность для дальнейших исследований.

По словам исследователей, в Древнем Китае такие клады часто закапывали в землю, чтобы сохранить драгоценный фарфор, монеты, металлические инструменты и другие ценности.

Семьдесят колодцев также были обнаружены вокруг клада монет, который находился недалеко от линии фронта войск Сун и Цзинь, что заставило исследователей задаться вопросом, принадлежало ли место раскопок лагерю с хижинами.

Большинство монет в кладе принадлежат вэнам династии Сун. Бронзовые вены были обычной валютой того периода, пока острая нехватка меди не вынудила династию Южная Сун (1127-1279) выпускать монеты более низкого качества и стоимости. Железо было трудно чеканить, и оно слишком легко ржавело, попав в обращение. Из-за нехватки бронзовых монет правительство было вынуждено вдвое сократить заработную плату военным в 1161 году, что в конечном итоге привело к появлению бумажных денег. В 1170 году государство стало требовать, чтобы половина всех налогов уплачивалась бумажными деньгами хуэйцзы.

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