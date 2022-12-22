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Тактическое положение украинской армии у Бахмута улучшилось

  • 22.12.2022, 13:06
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Тактическое положение украинской армии у Бахмута улучшилось

Российское командование «стачивает» о город свою последнюю боеспособную пехоту.

Бахмут остается самым тяжелым участком фронта. Оккупационная армия РФ, состоящая там в основном из зеков-«вагнеровцев», не прекращает штурмы по всей его протяженности.

Такими сведениями поделился в Twitter украинский военкор Богдан Мирошников.

По его данным, на Бахмутском направлении у ВСУ есть успехи.

«Бои продолжаются по всему участку фронта. Враг продолжает штурмовать наши позиции. ВСУ контратакуют, удалось некоторым образом улучшить тактическое положение», - написал журналист.

Так называемые российские «военкоры» подтверждают эту информацию и жалуются, что командование «стачивает» о Бахмут последнюю боеспособную российскую пехоту.

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